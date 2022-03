Fenegrò, due chili e mezzo di droga nascosta sotto il letto: arrestati

Sono stati arrestati e portati al Bassone perchè colti in fragranza di reato due cittadini comaschi rispettivamente classe 1994 e 1998, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto a Fenegrò, dove i militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo, dopo alcune indagini, hanno deciso di perquisire la casa dei due indagati. Qui hanno trovato in un cassetto del letto, in cucina e in altri luoghi nascosti della casa 400 grammi di marijuana divisa in vari barattoli, 2 chili di hashish suddivisi in 19 panetti, materiale per il confezionamento, 2 pistole scacciacani e 1100 euro in contanti in una cassettina vicino alla droga.

Le operazioni, dunque, si sono concluse con il sequestro delle sostanze stupefacenti e del materiale rinvenuto e l’arresto dei due comaschi che sono stati portati al carcere di Como in attesa di giudizio di convalida.