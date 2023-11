Famiglia (con una bimba piccola) si perde col buio sul Sass Tavarac: salvata

Una famiglia oggi, domenica 5 novembre, è stata sorpresa dal buio mentre si trovava ancora nel bosco, lungo il sentiero, nella zona del Sass Tavarac. C’era anche una bimba di 5 anni e visto che erano in difficoltà a proseguire, hanno deciso di chiedere aiuto. L’allertamento è arrivato intorno alle 18.00. La centrale operativa ha inviato subito sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino (stazione triangolo lariano) con quattro tecnici e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto la famiglia e l’hanno accompagnata al sicuro. L'intervento è finito alle 19.30. In questo periodo, soprattutto dopo il ripristino dell’ora solare, diminuiscono le ore di luce a disposizione e quindi è sempre opportuno calcolare molto bene i tempi necessari per il rientro.