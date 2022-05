False fatture per costruire un hotel in centro Como: tra i 46 immobili sequestrati c'è anche un villa di lusso a Cernobbio

Per realizzare un albergo di lusso nel centro di Como avrebbe messo a punto un sistema di false fatturazioni che gli avrebbero garantito un credito Iva fasullo da 1,3 milioni di euro. Nel mirino delle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Como è finito un imprenditore comasco al quale già a novembre dell'anno scorso le Fiamme Gialle avevano effettuato il sequestro di beni, conti correnti e quote di 3 società di capitali a lui riconducibili.

Nuovo maxi sequestro di immobili

Nei giorni scorsi i finanzieri hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso da gip del Tribunale di Como su richiesta del pm titolare delle indagini. In tutto son0 stati sequestrati 46 immobili, tra i quali vi è anche una villa di pregio, composta da 15 vani, situata a Cernobbio, nonché altre 8 unità abitative unità abitative situate nei Comuni di Cantù e Como. Il provvedimento cautelare è stato effettuato a garanzia del debito erariale dovuto, pari a circa 650mila euro. Ildecreto di sequestro è stato eseguito durante la fase delle indagini preliminari per il fondato rischio della dispersione del patrimonio da parte dell’indagato.

Le indagini per frode fiscale

Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle lariane scaturiscono da una verifica fiscale nel corso della quale ha destato attenzione un contratto d’appalto stipulato per la realizzazione di un hotel di lusso nel centro di Como. Attraverso l’esecuzione di approfondite analisi sulla contabilità aziendale, è stato possibile dimostrare come tale appalto non fosse affatto genuino: grazie all’interposizione quale impresa appaltante di una vera e propria “scatola vuota”, che ha omesso il pagamento dell’Iva a debito maturata, la società appaltatrice, effettiva beneficiaria del sistema di falsa fatturazione, ha potuto costituirsi un credito Iva fasullo di oltre 1,3 milioni di euro, utilizzato in compensazione con altre imposte.