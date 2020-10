Faloppio, il marito è in carcere ma ottiene lo stesso il reddito di cittadinanza: denunciata

La guardia di finanza di Olgiate Comasco ha scoperto una donna residente a Faloppio che aveva richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza benché non ne avesse diritto.

Il caso

Infatti, nella presentazione della domanda per richiedere il sussidio la donna aveva omesso di dichiarare che il marito si trovava (e tuttora si trova) in carcere. Dunque, così facendo aveva dichiarato che il coniuge era a carico del nucleo famigliare. Se avesse dichiarato la verità non sarebbero sussistiti formalmente i requisiti per l'erogazione del reddito di cittadinanza che, dunque, la donna ha percepito indebitamente.

Secondo i militari delle fiamme gialle il sussidio, percepito a partire da gennaio 2020, ammonterebbe complessivamente a 5mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I numeri del 2020

Nel solo 2020, le attività svolte dalla compagnia di Olgiate Comasco a tutela della spesa pubblica nazionale e, in particolare, in materia di Reddito di cittadinanza, si sono concluse con la denuncia penale di otto soggetti, tutti irregolari percettori di contributi per circa 28mila euro.