Acqua, cartelle pazze: bolletta da 15.800 euro per una famiglia di Faloppio

Si starebbe risolvendo la vicenda che vede come protagonista una famiglia di Faloppio (per privacy non faremo i loro nomi) che ha ricevuto il 9 di luglio una bolletta dell'acqua di 15.800 euro. La fattura di Como Acqua riguardava un periodo di 14 mesi ma rimane comunque una cifra stratosferica se consideriamo che il consumo rilevato era di 9000mc.

"Mi hanno detto di far uscire un idraulico per rilevare se ci fossero perdite nascoste. Peccato che i tecnici alla prima uscita mi abbiano detto che non c'erano perdite ma la lancetta del contatore girava all'impazzata, scrive la signora su un gruppo di Facebook. Comunque dopo un loro primo intervento in cui hanno "soffiato nei tubi", la situazione sembrava sistemata ma la mattina seguente nuovamente il contatore sembrava impazzito. Ho chiamato il pronto intervento ma mi hanno detto che non uscivano se non per le emergenze. Forse nemmeno tutto il paese di Faloppio spreca 9000mc di acqua e loro non la chiamano emergenza?".

Tanti i commenti solidarietà per questa famiglia e alcuni hanno raccontato di episodi simili. La soluzione comunque sembra essere stata trovata e questa famiglia non dovrà pagare 15mila e passa euro di acqua. Lunedì prossimo andranno a fare un nuovo sopralluogo e poi una volta trovata e riparata la perdita la bolletta verrà ricalcolata in base ai consumi. Rimane un pò di amarezza per un tale spreco d'acqua, di cui questa famiglia non ha alcuna responsabilità, in un momento dove in tutta la nostra regione vige lo stato di emergenza idrica.