Faggeto Lario, investito ciclista di 28 anni: è grave

È accaduto oggi, 20 febbraio, a Faggeto Lario in via per Bellagio intorno alle 11.50. Secondo le primissime informazioni giunte un ciclista di 28 anni sarebbe stato investito. Le sue condizioni sembrerebbero abbastanza serie: l'incidente è segnalato, al momento, come codice rosso.

Sul posto i carabinieri di Como, un'ambulanza e anche l'elisoccorso. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente.