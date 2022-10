Tragedia nel lago di Como, sub morto: chi era Fabio Livio. Il ricordo commosso degli amici

Aveva solo 41 anni Fabio Livio, il sub che ha perso la vita ieri domenica 23 ottobre nelle acque del lago di Como. Era a 80 metri di profondità. Non si sa ancora cosa sia successo, forse un malore ma potrebbe essere stato colto anche da narcosi da azoto. Sgomento e tristezza sui social dove gli amici, tanti, lo ricordano con affetto e stima. Fabio era anche un volontario della Croce Rossa. Gestiva insieme al padre una cartoleria a Tavernerio, dove viveva. Domenica era andato a Mandello del Lario, sulla sponda Lecchese del lago di Como, con un amico per fare un'immersione. Qualcosa, saranno le ricostruzioni ufficiali a dirlo, è andato storto e il 41enne ha perso la vita. Data la profondità ( tra gli 80 e i 100 metri) ci sono volute molte ore per recuperare il corpo.

Fabio faceva anche il volontario della Croce Rossa ed era molto amato e ben voluto. "Sempre le persone più buone se ne vanno... rip Lariano Fabio, che la terra ti sia lieve", scrive un amico su Facebook e come lui in centinaia. Sentito anche il messaggio dei colleghi della Croce Rossa che lo ricordano così: "Fabio, sei stato per tutti un punto di riferimento insostituibile, un compagno di squadra leale e puntuale, un amico sincero e presente. Il commissario, i vertici tutti, i volontari e i dipendenti del Comitato di Como e delle Sedi di Lipomo, Como e San Fedele Intelvi, si stringono al dolore della Famiglia e degli amici del nostro Volontario Fabio Livio".