Condannato per tentato omicidio evade e si nasconde in Svizzera: estradato a Ponte Chiasso

Si nascondeva in Svizzera ma lo scorso 18 giugno era stato arrestato dalla polizia Cantonale. L'uomo, un 45enne albanese, era destinatario di un provvedimento di arresto per vari reati tra cui tentato omicidio in concorso, violazioni della legge sull’immigrazione, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e lesioni personali aggravate. Lo straniero nel novembre del 2023 era evaso dalla misura alternativa che gli era stata concessa (era affidato a un’azienda agricola delle Marche con dei permessi lavorativi) e stava espiando la pena residua di poco più di 3 anni. Giovedì 27 giugno è stato quindi arrestato in estradizione dalla Svizzera e preso in consegna da personale del settore di polizia di frontiera di Ponte Chiasso. Da lì è arrivato dritto al Bassone.