Doveva essere ai domiciliari ma era in stazione a molestare la gente: arrestato

Questa notte i carabinieri di Cantù hanno arrestato un uomo di 40 anni per evasione dai domiciliari. L'uomo avrebbe dovuto essere nella sua casa di Novedrate, come disposto lo scorso 4 dicembre ma i militari lo hanno recuperato in tutt'altro contesto. Il 40enne è stato rintracciato alla stazione di Carimate e oltre ad aver violato i domiciliari stava molestando le persone di passaggio e in molti avevano segnalato la presenza di questa persona che disturbava chiunque alla centrale operativa di Cantù. L'evaso è stato quindi arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo dal tribunale di Como nella giornata di oggi.