Evade 5 volte dai domiciliari, alla fine lo portano al Bassone

Solo lo scorso 16 giugno, un equipaggio radiomobile dei carabinieri di Cantù, lo aveva sorpreso in un bar di Figino Serenza e arrestato per evasione dai domiciliari.

L’uomo, un pregiudicato di 40 anni, sottoposto alla misura restrittiva presso la sua casa di Novedrate (Como) dallo scorso 4 dicembre, nell’arco di pochi mesi si è già reso responsabile di altre violazioni. Per 3 volte (prima ancora dell'arresto al bar) era evaso. Nel pomeriggio di ieri 21 giugno i carabinieri della Stazione di Cantù (CO) lo hanno arrestato, per l’ennesima volta.

In questo caso però la richiesta di aggravamento dei carabinieri è stata accolta dal Tribunale di Como che ha disposto che il 40enne fosse portato al Bassone.