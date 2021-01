Eupilio, camion urta una donna. Portata con l'elisoccorso a Varese

È accaduto ieri, lunedì 25 gennaio a Eupilio, in via Panigatti, in prossimità della provinciale in direzione Pusiano. Erano circa le 18.10 quando una donna di 53 anni, è stata urtata da un camion. Le condizioni della donna sono parse gravi, sul posto sono intervenute un'automedica da Como, un'ambulanza da Canzo, una del Lariosoccorso i carabinieri e l'elisoccorso. La 53enne è stata trasportata a Varese con l'elicottero in codice giallo. Da stabilire le dinamiche dell'incidente.