Spacciatore estradato a Ponte Chiasso: dovrà scontare 4 anni in carcere

Ieri giovedì 9 febbraio un nigeriano di 39 anni è stato arrestato a Ponte Chiasso, consegnato in estradizione dalle autorità svizzere. L'uomo era stato arrestato in territorio elvetico nel settembre del 2022 e dopo che è stato consultato il database di Schengen è emerso che dal 2020 pendeva a suo carico un ordine di carcerazione. Il cittadino nigeriano deve infatti espiare la pena di 4 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti, commessi a Firenze nel 2018.

Al termine degli adempimenti di rito, è stato trasportato al Bassone a Como.