Estate a Como, il report della polizia locale: 97 multe per i tuffi proibiti, oltre cento gli incidenti in città

Nei mesi di luglio e agosto 2023 la polizia locale ha eseguito numerosi controlli, considerando anche il grande numero di turisti e visitatori che sono arrivati a Como. Sono state 459 le violazioni del regolamento urbano registrate tra queste sono 97 le multe per bagni nelle acque vietate del 1° bacino.

Da segnalare anche 34 violazioni per bivacco molesto, 13 per campeggio abusivo (in particolare in via Cantoni e Piazza Barattelli), 205 per veicoli in sosta in aree verdi e 18 persone sono state multate per ubriachezza molesta e violazioni per consumo vietato di bevande alcoliche in luogo aperto al pubblico.

Sulle strade di Como

Per quanto riguarda le strade di Como sempre nei mesi di luglio e agosto sono stati rilevati 108 sinistri, 62 dei quali con persone ferite ma senza decessi.

È stata accertata una violazione per guida in stato di ebbrezza con rilevanza penale e una di rilevanza amministrativa, in un caso è stata accertata e contestata la violazione per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in un altro caso

è stato accertato il reato di “omissione di soccorso a seguito di incidente stradale”. In entrambi le situazioni la patente è stata ritirata.

Via Bellinzona con 7 sinistri stradali rilevati è stata la strada con il maggior numero di incidenti, seguono via Canturina con 6, via per Cernobbio, via Varesina e via Paoli con 5.

Le persone coinvolte nei sinistri stradali sono state 274 e la fascia d’età maggiormente coinvolta è quella compresa tra i 50 e i 65 anni con 77 persone (28,1%), i minori coinvolti negli incidenti in questo periodo sono stati 27 pari al 9,85%.