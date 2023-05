Era stato espulso dall'Italia tre anni fa: ma spacciava droga a Como

Era stato espulso nel 2020 dall’Italia ma continuava a spacciare droga a Como. Il pusher, un tunisino di 53 anni, è stato nuovamente arrestato dalla polizia della questura di Como. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'attività di controllo di alcune zone "calde" della città. Nel pomeriggio di venerdì 12 maggio la questura di Como ha pattugliato l’area di via Milano, piazza San Rocco e piazza della Tessitrice impiegando tre equipaggi (di cui due del reparto prevenzione crimine Lombardia) e avvalendosi della collaborazione di un equipaggio della polizia locale di Como.

I poliziotti hanno controllato alcuni locali pubblici ed effettuato 5 posti di blocco identificando in totale 80 persone. Nel corso dei controlli un equipaggio della squadra volante di Como ha notato in via Zezio un uomo a bordo di una bicicletta che alla vista dell’auto della polizia ha improvvisamente accelerato la pedalata cercando di nascondersi tra le vie traverse della zona. L’uomo, prontamente fermato, è stato identificato in un tunisino di 53 anni, senza fissa dimora e clandestino, con numerosi precedenti penali a suo carico e colpito nell’agosto del 2020 da un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ragusa, con la prescrizione di non fare ritorno in Italia per 5 anni. L’uomo è stato accompagnato in questura dove addosso gli è stato trovato un quantitativo di cocaina di circa 2 grammi suddiviso in dosi confezionate singolarmente e pronte per essere vendute. Inoltre aveva con sé la somma di denaro in contanti pari a 160 euro divisi in vari tagli e verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato per la violazione della legge sull’immigrazione e sugli stupefacenti e processato con rito direttissimo.