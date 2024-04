Como, in un mese espulsi 35 extracomunitari

Nel mese di marzo 2024, la polizia di Stato ha adottato una serie di provvedimenti mirati a contrastare la presenza di soggetti irregolari sul territorio nazionale. Complessivamente, sono stati emessi 35 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri risultati in posizione irregolare.

Nell'ultimo episodio, avvenuto proprio due giorni fa, tre cittadini stranieri, individuati come irregolari, sono stati accompagnati in tre diversi Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), situati a Milano, Gradisca d'Isonzo e Potenza.

Tra i casi rilevati, le volanti durante le loro normali pattuglie hanno individuato e fermato un cittadino algerino di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati quali rapina e reati contro il patrimonio e la persona. Appena rilasciato dalla Casa circondariale di Como, è stato trasferito presso il Cpr di Potenza. Allo stesso modo, un cittadino marocchino di 40 anni, con precedenti penali per gravi reati contro il patrimonio, è stato condotto al Cpr di Milano, mentre un tunisino di 18 anni, anch'egli pregiudicato per gravi reati legati a armi, stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato accompagnato al Cpr di Gradisca d'Isonzo.

Nella settimana corrente, altri due provvedimenti sono stati adottati: l'espulsione di un cittadino egiziano di 22 anni e un Ordine del Questore per lasciare il paese entro sette giorni emesso nei confronti di un connazionale di 20 anni.

Complessivamente, dall'inizio del mese di marzo, sono stati 35 i provvedimenti di espulsione adottati dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Como, che comprendono allontanamenti dall'Italia di cittadini comunitari, accompagnamenti ai Cpr in attesa di rimpatrio, trasferimenti alla frontiera e ordini del questore.

Tutti i provvedimenti sono stati firmati dal questore di Como, Marco Calì, e hanno coinvolto cittadini provenienti da diverse nazioni, tra cui Ghana, Tunisia, Georgia, Filippine, Algeria, Nigeria, Marocco e Albania.