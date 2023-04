Controlli della polizia nella zona dei giardini a lago: espulsi 3 stranieri irregolari

Nella giornata di martedì 18 aprile gli agenti della questura di Como hanno effettuato una serie di controlli nella zona compresa tra i giardini a lago, il Monumento ai Caduti e il Tempio Voltiano. I poliziotti tra le numerose persone controllate hanno identificato tre stranieri del tutto privi di documenti di riconoscimento, che sono quindi stati accompagnati in questura per essere identificati.

Il primo, un gambiano di 24 anni, con precedenti di polizia per furto, detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente, lesioni e tentata violenza sessuale, irregolare sul territorio nazionale, è stato oggetto di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Como ed è stato poi accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo.

Il secondo, un 29enne gambiano con precedenti di polizia per minaccia e danneggiamento e già destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale è stato oggetto di un ulteriore ordine del questore. È stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish che gli è costata una sanzione amministrativa. Il terzo uomo, un 30enne della Costa d’Avorio con numerosi precedenti giudiziari e di polizia per rapina, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio, anche lui irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione del prefetto di Como, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano.