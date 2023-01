Esplosione nella notte a Solbiate: salta in aria un silos della ditta Comet

Esplosione nella notte a Solbiate con Cagno. Un silos della ditta Comet di via Cadorna è saltato in aria poco dopo le ore 3 del 24 gennaio 2023. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'esplosione sono in corso di accertamento. La cisterna esplosa serviva per il recupero di vapori di esano (un tipo di gas). Per ragioni ancora da chiarire è esplosa senza, però, causare feriti. La ditta Comet è specializzata nella produzione dei nastri adesivi "Tesa".