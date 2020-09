Esplosione nella notte in un palazzo a Cantù

Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Cantù, in via San Giuseppe. Poco dopo le ore 4 in un palazzo al civico 3 il quartiere ha avvertito una forte esplosione. Si è trattato di una deflagrazione causata verosimilmente da una fuga di gas avvenuta in un appartamento. Nessuna delle persone presenti all'interno dell'edificio è rimasta ferita sebbene siano rimasti tutti sotto choc. Il palazzo è stato completamente evacuato dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Sono in corso ulteriori accertamenti per determinare l'entità dei danni causati e l'effettiva tenuta strutturale dell'edificio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.