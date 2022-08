Erba, esplosione in un magazzino: l'onda d'urto sfonda la saracinesca

Un forte scoppio è stato udito a Erba intorno alle 14 nella zona di via Trieste. Si è trattato di un'esplosione avvenuta all'interno di un locale utilizzato come deposito di materiale edile da un artigiano. I vigili del fuoco hanno appurato che all'interno del magazzino si è verificato un principio di incendio che ha causato la deflagrazione. Al momento dell'esplosione non c'erano persone presenti all'interno del locale. L'onda d'urto ha sfondato addirittura una delle due saracinesche. I vigili del fuoco hanno provveduto ha mettere in sicurezza la struttura e ad assicurarsi che non ci fossero ulteriori rischi di incendio ed esplosioni. Non si segnalano feriti.