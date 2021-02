Como, il mistero dell'esplosione al parcheggio dell'Ippocastano

U boato tremendo è stato udito nella zona di Como Borghi poco prima delle 21. I residenti della zona si sono affacciati per vedere cosa fosse successo. In molti hanno creduto si fosse trattato di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Immediatamente è scattato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti nell'area dove sembra sia avvenuta la deflagrazione, ovvero il parcheggio dell'Ippocastano, tra via Ambrosoli e via Aldo Moro. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia di Stato della Questura di Como. Gli agenti e i pompieri hanno perlustrato l'area con le torce alla ricerca di tracce della potente esplosione ma dopo circa un'ora ancora non era stato possibile ricostruire l'accaduto e individuare il luogo dell'esplosione che resta incredibilmente un mistero. Tuttavia l'ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella della deflagrazione di un potente petardo fatto scoppiare per gioco.