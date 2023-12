Mariano Comense, scoppia un bidone con scarti d'olio: operaio investito dall'esplosione

Grave infortunio sul lavoro a Novedrate intorno alle 15.30 del 18 dicembre 2023. Un operaio di 56 anni è rimasto seriamente ferito mentre lavorava ai Grandi impianti ecologici, in via Provinciale Novedratese. Le circostanze esatte sono ancora in corso di accertamento, ma sembra che ci sia stata un'esplosione di un fusto di metallo contenente scarti di olio ed emulsioni di fango. L'incidente ha causato escoriazioni e una probabile frattura al lavoratore che è stato tempestivamente trasportato al Sant'Anna in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, un'ambulanza, un'automedeica automedica e il personale dell'ATS. Sono in corso le indagini per determinare le cause esatte dell'esplosione e garantire che vengano prese le necessarie misure di sicurezza.