Esondazione del lago, a Como si lavora per tornare alla normalità

Si lavora per tornare alla normalità e il livello del lago, dopo l'esondazione dello scorso 31 ottobre, è in continua e costante discesa. Come ci aveva già spiegato l'assessore Michele Cappelletti "Aprica è partita con la pulizia della piazza e mano mano saranno ammucchiati i detriti per poi caricarli tutti insieme". Anche per quanto riguarda il lago appena il battello spazzino sarà disponibile sarà fatta pulizia "ovviamente, dice Cappelletti, in base a quanti ne arriveranno dall’alto lago perché avremo bisogno di aiuto!".

Intanto la polizia Locale da informazioni precise sulla viabilità e non solo (questa la pagina per rimanere aggiornati).

"Al momento, scrivono, l’altezza all’idrometro di Malgrate è di 157 cm. Ci vuole ancora un po’ di tempo perché il lago rientri del tutto.

ll lavoro di monitoraggio e assistenza dei volontari di protezione civile e della polizia Locale di Como continua H24 (anche grazie al supporto di Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cantù). Mano a mano che il lago si ritira l’impresa che si occupa della pulizia, rimuoverà i detriti. La collaborazione dei cittadini e di tutti i fruitori della nostra bella città è indispensabile per tornare quanto prima alla normalità.

Chiediamo di limitare la presenza in prossimità delle zone esondate. Piazza Cavour è area rossa e quindi interdetta ai non autorizzati. I volontari devono poter lavorare, movimentando mezzi e attrezzature, in sicurezza e serenità. E se anche non sono al lavoro l’area è transennata per la vostra incolumità per la presenza di detriti e di acqua che rende scivolosa la strada.

Per chi deve dirigersi al pontile della navigazione basta seguire il percorso pedonale da via Bianchi Giovini, piazza Roma, passaggio Palace Hotel, Lungo Lario Trieste. Le passerelle in piazza Cavour sono al momento limitate all’utilizzo per residenti e esercenti"

Viabilità

Il transito veicolare, da piazza Matteotti, è facilitato secondo i seguenti percorsi e deviazioni:

1. Ingresso in ZTL da piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, Via Bianchi Giovini, Piazza Cavour, Via Fontana, Piazza Volta, Via Garibaldi (solo per autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate).

2. Utilizzo della corsia Preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Saurio, Viale Battisti, Viale Spallino, via Milano.

3. via Manzoni, Piazza del Popolo, via Dante.

Limitare gli spostamenti solo allo stretto necessario.

Restano chiuse, causa esondazione, viale Vittorio Veneto, viale Puecher e piazzale Somaini, anche per le aree di sosta.

Rimane chiusa anche la passeggiata pedonale Lino Gelpi di Villa Olmo, con deviazione in via Museo Giovio.