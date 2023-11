Esondazione del lago a Como, il peggio sembra passato

Il peggio sembra passato per quanto riguarda l'ondata di maltempo che ha portato all'esondazione del lago a Como in particolare in piazza Cavour. L'assessore al Commercio, alle Partite Iva e alla Protezione civile Michele Cappelletti, ci ragguaglia sulla situazione, dopo una riunione in Prefettura."Le paratie, ci spiega, si stanno togliendo perché l’acqua è più alta delle paratie stesse ed è inutile che stiano lì. Per quanto riguarda il passaggio in Ztl si può fare da piazza Volta e da via Garibaldi ma non da via Cairoli perché è allagata. Ricordo che è anche percorribile la preferenziale di via Sauro/Battisti/Milano.

Ci tengo in particolar modo a ringraziare le decine di volontari della protezione civile che sono stati giorno e notte sotto l’acqua per cercare di evitare tutto questo. Per tre giorni ci sono riusciti. Poi l’altezza del lago è arrivata a un livello che ogni ulteriore sforzo sarebbe stato inutile. Fondamentale anche l'enorme lavoro della polizia Locale".

"Siamo riusciti, continua, a tenere aperta la strada per 3 giorni in più dal livello di esondazione. Il peggio ora sembra sia passato. Adesso la situazione è stabile, dobbiamo solo aspettare il ritiro del lago. Aprica inoltre è già partita con la pulizia della piazza e mano mano saranno ammucchiati i detriti per poi caricarli tutti insieme". Anche per quanto riguarda il lago appena il battello spazzino sarà disponibile sarà fatta pulizia "ovviamente, dice Cappelletti, in base a quanti ne arriveranno dall’alto lago perché avremo bisogno di aiuto!".

Alla domanda se preoccupa la nuova allerta emessa dalla protezione civile, l'assessore ci spiega che "quella che aveva la Prefettura non era preoccupante, tesi confermata anche dal consorzio dell’Adda".

(Fotogallery di Loris Lucini)