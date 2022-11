Canzo, esercitazione sul Cornizzolo: come attraversare luoghi impervi portando una barella

Nella giornata di sabato 12 novembre 2022, la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) ha tenuto un'esercitazione sul Monte Cornizzolo a Canzo. I soccorritori erano affiancati dagli istruttori tecnici regionali. Il luogo prescelto non è stato casuale: si è deciso infatti di ripercorrere con la tecnica della barella portantina i canali e i versanti ripidi già affrontati in parte durante alcuni interventi, effettuati in precedenza. Non è affatto sempre scontata la possibilità dell'intervento dall'alto, per mezzo dell’elicottero: diventa quindi fondamentale sperimentare anche una percorrenza dal basso. Le difficoltà del terreno, caratterizzato da versanti impervi, franosi e molto incassati, dove ci sono anche corsi d’acqua, sono elevate e pertanto è stato necessario mettere in atto diverse tecniche particolari, come l’allestimento di teleferiche e di rinvii in luoghi molto impervi.