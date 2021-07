Si perdono nel bosco a Brunate: 2 turisti tedeschi soccorsi dai vigili del fuoco

Hanno perso l'orientamento mentre percorrevano un sentiro in direzione Castel d'Ardona

Due giovani tedeschi, un ragazzo e una ragazza, si sono smarriti nel bosco a Brunate. I due escursionisti stavano percorrendo un sentiero in direzione Castel d'Ardona quando hanno perso l'orientamento. Hanno telefonato al 112 e sono stati messi in contatto con un interprete madrelingua al quale sono riusciti a fornire dettagli utili per essere individuati. I vigili del fuoco di Como, dunque, si sono messi alla loro ricerca riuscendo a trovarli intorno alle 14.30. I due ragazzi stanno bene.