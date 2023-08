Sottovalutano le previsioni meteo e si perdono sul Monte Grona: salvati

Erano partiti ieri mattina (28 agosto 2023) da Plesio per andare in Val Cavargna, nel comune di Cusino, ma hanno impiegato molto più tempo del previsto perché hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati sul versante nord del Monte Grona, con il maltempo, in un bosco con diverse aree impervie. La scarsa copertura telefonica inoltre impediva le comunicazioni, anche se a un certo punto sono riusciti a contattare il 112 e a chiedere aiuto. Il Soccorso alpino della 19° delegazione lariana è stato mobilitato nel tardo pomeriggio. Le squadre sono partite subito con i mezzi fuoristrada e poi hanno proseguito a piedi, quando già era diventato buio, sotto la pioggia. Hanno localizzati i dispersi e li hanno raggiunti in Val Sanagra, attraversata dal fiume omonimo che i soccorritori hanno dovuto attraversare, dopo avere allestito con corde il tratto per procedere.

I due escursionisti, turisti stranieri, erano sfiniti ma illesi. I soccorritori li hanno portati in sicurezza fuori dalla vallata e accompagnati a Menaggio da dove i due sono rientrati in modo autonomo. "Le previsioni meteorologiche - tengono a sottolineare dal Soccorso alpoino - vanno sempre considerate con grande attenzione: la sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia aveva segnalato uno stato di allerta in tutte le province da tenere in massima considerazione".