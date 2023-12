Escursionista in difficoltà a 1.100 metri sul Resegone: trovato e salvato

Un escursionista in difficoltà sul monte Resegone è stato raggiunto e portato in salvo oggi domenica 17 dicembre. Ad entrare in azione vigili del fuoco, Areu e soccorso alpino.



Dopo aver chiesto aiuto al numero 112, i vigili del fuoco hanno inviato l'elicottero Drago e la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) sulla montagna lecchese per recuperare la persona bisognosa di aiuto che in quel momento si trovava in una zona impervia a circa 1.100 metri di altezza. Dopo averlo localizzato, i vigili del fuoco si sono calati tramite il verricello dell'elicottero per poi recuperare il malcapitato e riportarlo al sicuro a Valle.