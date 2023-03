L'escursionista comasco che perde uno scarpone nella neve e rimane bloccato in quota

Bruttissima avventura, fortunatamente a lieto fine ieri 25 marzo per un gruppo di escursionisti comaschi e milanesi, quattro in tutto. Come riportato su Ossolanews intorno alle 18.30 i quattro lombardi sono rimasti bloccati in Val Grande, in località Basagrana nel comune di Trontano (Piemonte). Le difficoltà erano iniziate quando uno di loro ha perso uno scarpone nella neve. Questa cosa ha rallentato, se non bloccato, il rientro e nel mentre stava facendo buio. In loro aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa. Prelevati in quota da un elicottero sono stati condotti in salvo. I quattro escursionisti non hanno avuto bisogno di essere ricoverati.