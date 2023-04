Esce dal carcere Bassone: ad aspettarlo ci sono i poliziotti che lo riportano in Marocco

Quando finalmente ieri (31 marzo) è uscito dal carcere Bassone, dopo avere scontato la pena di tre anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, ad attenderlo c'erano i poliziotti dell’ufficio immigrazione. L'uomo, un marocchino, considerati i suoi precedenti penali non avrebbe potuto ottenere alcun titolo di soggiorno per permanere legalmente sul territorio dello Stato. Così al momento della sua scarcerazione ad aspettarlo c’erano gli uomini della questura di Como che lo hanno accompagnato a Casablanca.

Nella stessa settimana gli operatori dell’ufficio Immigrazione hanno eseguito altre due espulsioni con l’immediato accompagnamento nei propri paesi di origine di due stranieri irregolari sul territorio nazionale. Si tratta di un cittadino egiziano con plurimi precedenti penali per spaccio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, e di un cittadino albanese, scarcerato lo stesso giorno dopo aver scontato una pena di tre anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantità. Entrambi i soggetti sono stati accompagnati rispettivamente a Il Cairo e Tirana e non potranno fare ritorno nel territorio italiano per i prossimi tre anni.