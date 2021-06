Malore in campo, Eriksen si accascia al suolo: lungo massaggio cardiaco per il calciatore

Malore in campo per il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen, durante Danimarca-Finlandia valida per le fasi finali degli Europei. L'interista, uomo chiave nella vittoria dello scudetto nerazzurro, ha perso conoscenza al 43esimo e il suo cuore ha smesso di battere.

In campo si sono viste scende drammatiche: il personale sanitario ha effettuato il massaggio cardiaco mentre i compagni di squadra e gli avversari erano evidentemente preoccupati.

Le condizioni di Eriksen

Alla fine il calciatore è stato trasportato d'urgenza fuori dal terreno di gioco. Eriksen è stato portato all'ospedale Rigshospitlaet di Copenaghen. Le sue condizioni, al momento, non sono note ma una foto diventata subito virale mostra il calciatore con la mano sulla fronte, dall'immagine sembra che abbia recuperato coscienza.

Danimarca Finlandia è stata sospesa.