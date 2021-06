Erba, vandali devastano la sede dell'associazione Noivoiloro e rubano 4mila euro

L'associazione è a favore dei disabili e dei giovani, le loro parole: "Rabbia? No tristezza"

È accaduto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 e lo ha reso noto l'associazione stessa, Noivoiloro tramite un toccante post sulla loro pagina ufficiale di Facebbok. L'assoxiazione no profit di Erba si occupa di giovani e disabili e conta più di 290 volontari.

“Noivoiloro, scritto unito, esprime la coscienza di una realtà dove tutti abbiamo bisogno di aiuto, tutti abbiamo energia per aiutare", questo lo spirito altruistico ed empatico di chi ogni giorno cerca di migliorare il mondo. Ma i vandali e i balordi non guardano in faccia nessuno e hanno letteralmente devastato la sede dell'associazione e rubato 4mila euro, frutto di campagne e raccolte fondi. Se volete dare una mano trovate tutte le info su www.noivoiloro.it.

Ecco il post messo su Facebook dall'associazione, che si occupa di disabili, Noivoiloro:

«Ci rattrista comunicarvi che questa notte alcuni "disperati" hanno forzato la finestra del nostro ufficio, spaccato il muro e rubato la cassaforte.

Purtroppo la cassaforte conteneva valori per un totale di 4000,00 euro, frutto delle campagne di raccolta fondi e della vostra generosità.

La furia dei malviventi è scattata intorno alle 2.00 di notte. Probabilmente prima di entrare in azione, hanno fatto scattare l'allarme intorno alla 1.00 ed atteso l'intervento della vigilanza e dei nostri volontari per misurarne le tempistiche di intervento.

Poi intorno alle 2.00 di notte in meno di 10 minuti hanno forzato la finestra dell'ufficio delle Associazioni e devastato la parete fino a sradicare dalle mura la cassaforte per poi scappare con la stessa.

Rimaniamo attoniti nel constatare che in mezzo a noi ci sono persone probabilmente disperate che per sopravvivere sono capaci di simili atti a danno della nostra associazione che si occupa di persone disabili e di svantaggio sociale.

Rabbia? No! Infinita tristezza!»