Erba, tentata rapina all'Iperal: la donna aveva rubato alcolici e sushi

I carabinieri di Erba, alle ore 12:45 circa di ieri, 19 aprile, sono intervenuti presso l’Iperal del centro dove una donna dell’81 con precedenti, ha commesso una tentata rapina impropria; al termine degli accertamenti è stata dichiarata in arresto e trattenuta in camera di sicurezza, in attesa della direttissima fissata per stamattina. La donna aveva occultato alcuni generi alimentari (valore circa 80€), di cui in gran parte alcolici, prima di oltrepassare le casse senza pagare. Fermata dagli addetti, li ha spintonati provocandogli delle lesioni, nel tentativo di scappare. Giungevano i militari che provvedevano a bloccarla e perquisirla, riconsegnando interamente la refurtiva.