La furia cieca di Said e quella promessa mantenuta: "Ti butterò l'acido in faccia"

Il flacone con l'acido muriatico Said Cherrah lo aveva acquistato poche ore prima in un supermercato. Ma probabilmente la volontà di un gesto del genere abitava in lui da molto tempo, almeno dallo scorso agosto quando, dopo essere stato denunciato dalla ex fidanzata per stalking, era andato proprio sotto la caserma dei carabinieri, dove la ragazza aveva parcheggiato l'auto, e con un crick aveva sfasciato la sua vettura, minacciandola di ammazzarla e di "buttarle l'acido". Per questo era stato arrestato per qualche settimana e poi rilasciato con il divieto di avvicinamento.

Ieri martedì 21 novembre il 25enne da Broni (Pavia) è tornato a Erba, dove lavora la sua ex (con cui ha avuto una breve relazione di qualche mese) e l'ha aspettata in strada, dopo il lavoro, violando il divieto di avvicinamento. Via Pontida è una zona industriale ma in quel momento abbastanza trafficata a causa degli uffici e delle varie attività lavorative. La ragazza, una 23enne, è stata aggredita e le urla di dolore sono risuonate in tutta la via. L'acido, secondo le primissime informazioni, sarebbe stato in gran parte parato dai vestiti ma ha comunque raggiunto alcune zone del viso. Qualcuno parla di una aggressione violentissima e dell'uomo che cercava di tenerla ferma per i capelli, di metterle un sacchetto in testa e di trascinarla in macchina. Alcuni uomini sono intervenuti per aiutare la giovane, hanno bloccato Said e chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti. Secondo chi ha assistito alla scena Said Cherrah era una furia "che non aveva la minima intenzione di mollare la sua preda".

La ragazza è stata portata in codice giallo al Sant'Anna e anche un 47enne che era corso in suo aiuto è stato portato all'ospedale con lievi ferite.

Said Cherrah è stato arrestato (anche) con l'accusa di lesioni permanenti al viso, reato che è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.