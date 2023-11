Erba, ragazzo minaccia di togliersi la vita buttandosi sotto il treno dal ponte: salvato

Questa mattina giovedì 9 novembre un giovane di 25 anni a Erba minacciava di buttarsi dal ponte di ferro sui binari del treno della linea Asso-Milano. Erano da poco passate le 11 quando il ragazzo è stato notato. Immediata la sospensione dei treni da parte di Trenord. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza del Lariosoccorso e i carabinieri, che sono riusciti a dissuaderlo dal gesto estremo. Il 25enne è stato portato all'ospedale di Cantù per i dovuti accertamenti e controlli. Le corse dei treni sono tornate regolari.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.