Erba, mangiavano dentro il ristorante: chiusa per 5 giorni la pizzeria Reginella

Nella serata di ieri, 26 marzo, è stato sanzionato amministrativamente e chiuso per cinque giorni il ristorante-pizzeria

Reginella di Erba. Gli agenti della Questura hanno constatato, oltre alla mancanza dell'informativa di prevenzione per la clientela, la presenza di persone che mangiavano all'interno del locale e che non erano stati messi a disposizione degli stessi neanche i prodotti igienizzanti. Inoltre i gestori non indossavano la mascherina durante lo svolgimento del loro lavoro.