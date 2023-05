Questa mattina 24 maggio alle 8.24 a Erba in prossimità di via Milano dove c'è il noto ponte di ferro, nel greto del fiume Lambro è stato trovato il corpo di un uomo senza vita. Sul posto i vigili del fuoco di Como e i carabinieri. Intervenuti anche i soccorsi del 118 e due ambulanze ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si indaga sulle cause del decesso e si attendono le ricostruzioni ufficiali in merito.