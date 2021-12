Oggi 22 dicembre alle 20,30 circa a Erba in piazza Prina è stata segnalata una fuga di gas che versava in strada. Impegnati sul posto sia i vigili del Fuoco del distaccamento di Erba che i tecnici della ditta del gas per mettere in sicurezza la zona e capire l'origine della perdita. Sono in corso anche la verifica e la messa in sicurezza dei contatori.