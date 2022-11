Spavento a Erba: forte odore di gas, la gente scende in strada. Intervento dei vigili del fuoco

Un forte odore di gas era nell'aria oggi pomeriggio 28 novembre a Erba in zona di via delle Grigne e si è sentito, a causa del vento, a chilometri di distanza fino a Ponte Lambro e oltre. La gente è spontaneamente uscita dai negozi e dalle varie attività riversandosi in strada e sono stati chiamati i soccorsi da tantissime persone. Giunti sul posto i vigili del fuoco, una volta constatato che si trattava della rottura di un contenitore odorizzante della ditta Dotti, sono andati a tranquillizzare le persone, sia i residenti sia chi si trovava nei negozi o all'ospedale Fatebenefratelli dove l'odore era molto intenso e dove sono stati chiamati perché si era creato un po' di panico. Non c'era, di fatto, nessun pericolo per la gente ma data l'intensità dell'odore molto simile a quello di gas, lo spavento è stato grande e i pompieri sono andati infine a spiegare cosa fosse successo a chiunque avesse chiamato loro e il 112, tranquillizzando la popolazione con una grande generosità non solo professionale ma anche umana.