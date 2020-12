Tragedia a Erba, cade dal balcone e fa un "volo" di 9 metri: portato con l'elisoccorso a Bergamo

È accaduto oggi, 12 dicembre 2020, a Erba. Erano circa le 7.30 del mattino quando un giovane di 24 anni è caduto dal balcone, da un'alterzza di quasi 10 metri. Intevenuti prontamente, in via Cesare Battisti, un'auto medica, l'ambulanza e l'elisoccorso che ha trasportato il 24enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice giallo. I carabinieri, giunti anche loro sul posto, stanno verificando queli potrebbero essere state le dinamiche dei fatti. Per ora non si esclude nessuna pista. Il ragazzo, nonostante numerose fratture riportate, non sarebbe in pericolo di vita, grazie anche ad un albero che avrebbe attutito il suo impatto al suolo.

Non più tardi di 4 giorni fa, l'8 dicembre, un uomo era caduto dal balcone di un hotel a Luisago.