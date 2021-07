Erba, paura per un bambino di 4 anni scivolato nel greto di un fiume

Grande paura per un bambino di quattro anni, scivolato nel greto di un torrente mentre era in escursione con la famiglia in Val Bova. L'infortunio è avvenuto intorno alle ore 13 del 18 luglio 2021. È intervenuta la squadra del Centro operativo del Bione con due soccorritori insieme alla squadra della Stazione del Triangolo Lariano e un infermiere del Soccorso Alpino (delegazione lariana). Sul posto anche l’elisoccorso di Como del 118 di Como, oltre ai vigili del fuoco. Il bambino è stato valutato dall’équipe sanitaria, scesa con il verricello sul luogo dell’infortunio, poi è stato trasportato fino all’ambulanza per il trasferimento in ospedale a Erba. Le sue condizioni sono giudicate buone.