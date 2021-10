Erba, infortunio sul lavoro: 18enne ferito alla mano dalla pressa

Erano da poco passate le 14 di ieri, 20 ottobre quando un giovane 18enne si è ferito alla mano utilizzando la pressa con cui stava lavorando a Erba, presso una ditta che produce utensileria in via Trieste. Si sono mobilitati subito i soccorsi del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza che hanno prestato le prime cure. In seguito, in codice giallo il 18enne è stato trasportato al Lambrone in ambulanza e da qui con l'elisoccorso (nel frattempo giunto da Milano) all'Ospedale di Circolo di Varese. Secondo quanto appreso la mano non sarebbe compromessa e quindi con le dovute cure e terapie potrebbe recuperarne la funzionalità totalmente. Nel pomeriggio sono intervenuti sul posto i carabinieri di Erba e il personale di Ats Insubria per verificare gli ambienti e che le norme di sicurezza sul lavoro venissero rispettate.