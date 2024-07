Entra nel lago per recuperare un tronco e sbatte la testa: soccorsi in codice rosso a Tremezzo

Erano da poco passate le 20 di ieri sabato 13 luglio quando i soccorsi sono scattati in codice rosso a Tremezzo. Un uomo era entrato nel lago per cercare di recuperare un tronco e sarebbe scivolato sbattendo la testa. Le persone che erano sulla riva sono prontamente intervenute e hanno chiamato il 118. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sul posto sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e l'auto medica. Nonostante il trauma cranico l'uomo, un 54enne, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna. Presenti anche i carabinieri di Menaggio.