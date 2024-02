Un enorme incendio in Brianza, a fuoco i capannoni delle aziende

Le fiamme divampano da oltre 8 ore, dalla mezzanotte di ieri in Brianza, a Concorezzo. L'incendio di grandi proporzioni è scoppiato in via Primo Maggio in un complesso industriale

Al lavoro ci sono vari automezzi del comando di Monza e Brianza e delle province limitrofe. Sono impegnati circa 60 vigili del fuoco. Sul posto anche il carro schiuma da Milano e in arrivo quello dal comando di Bergamo, oltre a 6 autopompe, 6 autobotti, 2 autoscale e un carro soccorso. In aggiornamento.