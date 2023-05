Emergenza in Emilia, vigili de fuoco di Como portano nuovi aiuti alle popolazioni colpite

Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono partire per Lugo in provincia di Ravenna, con idrovora e attrezzatura alluvionale, per portare soccorso alle popolazioni in Emilia Romagna.

"I colleghi già in posto - spiegano dal comando dei vigili del fuoco di Como - riferiscono anche di problemi alle comunicazioni telefoniche dalle 4 di questa mattina, cosa che rende opportuna una più capillare presenza dei soccorritori non solo per le operazioni di soccorso ed evacuazione ma anche nell'assistenza in generale. In tal senso si inserisce ad esempio il supporto a chi ha necessità di spostarsi con provviste o a chi deve recuperare documenti o farmaci e ha difficoltà a muoversi perché acqua e fango sulla sede stradale fanno perdere i punti di riferimento. E' inoltre incorso anche l'attività di ricognizione volta al soccorso di animali".