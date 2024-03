Chi era Elvira Mangini, l'ultima vittima del lago di Como

Si chiamava Elvira Mangini, veterinaria milanese in pensione, l'ultima vittima del lago di Como. Ha perso la vita nella mattina di domenica 3 marzo 2024 durante un'immersione presso Moregallo, nella provincia di Lecco. Abituata a immergersi frequentemente grazie alla sua esperienza di sub, Elvira è deceduta a causa di un'embolia polmonare, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, come riportato da LeccoToday.

Il malore

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30, quando Elvira, 65 anni, ha avuto un malore poco dopo aver iniziato l'immersione vicino alla riva di Mandello del Lario, a circa 45 metri di profondità. .Nonostante le difficoltà, è riuscita ad attivare il suo palloncino di salvataggio, che le ha permesso di risalire in superficie e raggiungere la riva con sforzo. Le circostanze dell'accaduto sono sotto indagine dei carabinieri e non è stato ancora stabilito se sarà eseguita l'autopsia. Nonostante sia riuscita a tornare a riva da sola, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118, inclusi un'ambulanza della Croce Rossa e un elicottero dell'Areu partito da Como, sono intervenuti prontamente, con l'allarme anche ai carabinieri. Dopo i primi soccorsi, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è poi deceduta nel pomeriggio

Chi era Elvira Mangini

Nata nel 1958 e prossima ai 66 anni a giugno, Elvira ha svolto la professione di dirigente veterinario nel Dipartimento di prevenzione veterinaria di Milano. Appassionata di subacquea, deteneva brevetti tecnici avanzati per l'uso di miscele respiratorie e dedicava il suo tempo libero alle immersioni tecniche, utilizzando apparecchiature a circuito chiuso. Era anche un'istruttrice federale di subacquea, testimoniando la sua profonda passione e competenza in questo campo.