L'operazione è durata due ore ed è stata svolta in collaborazione con i tecnici del soccorso alpino (Cnsas). Una volta recuperati con l'elicottero i ragazzi sono stati portati in zona sicura, il veivolo Drago è rientrato alla base. L'intervento si è concluso alle 14.30.

Due giovani escursionisti sono rimasti bloccati sulla ferrata ai Piani di Bobbio. Oggi 26 giugno intorno alle 12.30 l'elicottero dei vigili del fuoco, il Drago 150, si è alzato in volo sulle alture Valsassinesi per soccorrerli sulla ferrata Minonzio.

Elicottero in volo per salvare due ragazzi bloccati in ferrata sui Piani di Bobbio