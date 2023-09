Elicottero precipitato in Valgerola, a bordo anche due comaschi

Si indaga sulle cause dell'incidente, come riportano i colleghi di SondrioToday, che nella serata di martedì 5 settembre ha coinvolto un elicottero privato, precipitato in Valgerola, nella Valle della Pietra, a circa 1700 metri di quota, non lontano dai laghi di Trona, e che ha determinato il ferimento dei tre occupanti del velivolo, il pilota e due tecnici. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine la caduta dell'elicottero potrebbe essere stata determinata dall'impatto con un cavo dell'alta tensione. Lo scontro avrebbe portato così il pilota a perdere il controllo del mezzo. Un fattore importante nella dinamica dell'incidente sarebbe stato certamente giocato dalla scarsa visibilità in quota. Le condizioni meteo, infatti, verso le ore 20,45 non erano ottimali. Ciò avrebbe reso difficile il volo dell'elicottero non consentendo al pilota, peraltro, un atterraggio in sicurezza.

A bordo dell’elicottero precipitato c’erano anche due comaschi: un 23enne di Albavilla, assistente di terra che si trovava sul velivolo, e un 24enne di Vercana che – in base a quanto appreso - avrebbe dato l’allarme. Il primo è ricoverato all’Ospedale di Lecco mentre il secondo agli Spedali Civili di Brescia. Fortunatamente le condizioni di entrambi non sono gravi. Il pilota del velivolo, di proprietà della ditta Heli Austria, si trova invece ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo. Coinvolti nelle operazioni di soccorso due elicotteri di Areu, alzatisi appositamente in volo da Brescia e Caiolo. La guardia di finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino che sono stati impegnati fino a notte inoltrata.