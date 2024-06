Perché ieri l'elicottero dei carabinieri ha volato per ore sopra un comune del Comasco

Operazione anti droga ieri mercoledì 12 giugno in una zona specifica del comasco, partita su segnalazione dei cittadini della città. I carabinieri, in collaborazione con lo squadrone carabinieri Cacciatori Calabria, hanno controllato una vasta area del territorio boscoso del comune di Fino Mornasco, nei pressi di Via Marconi - Frazione Socco - Località Mondello. La zona è purtroppo nota per alcuni giri di droga e spaccio che i controlli serrati e mirati cercano di disincentivare e smantellare. Durante l'operazione i militari sono stati supportati dall’alto dall’elicottero del 2° N.E.C. (Nucleo Elicotteri Carabinieri) di Orio al Serio, che ha sorvolato la zona anche per dare indicazioni a chi operava da terra. Ed è per questo che in molti hanno visto e sentito l'elicottero proprio in quella zona.

Durante i controlli è stato trovato un pregiudicato di 39 anni, insieme a alti due spacciatori nel momento in cui stavano cedendo la droga a un consumatore. Il pregiudicato veniva trovato in possesso di 0,8 grammi di cocaina e 0,4 grammi di eroina. È stato denunciato in stato di libertà per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Un pregiudicato 50enne, tossicodipendente, in possesso di 1,6 grammi di eroina, è stato segnalato al prefetto come consumatore. Tra le alte operazioni anche il sequestro di 43 chili di droga, sempre a Fino Mornasco.

Nei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con l’impiego di personale in divisa e in borghese.