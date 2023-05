Elicottero in volo sopra Lambrugo, Inverigo e Costa Masnaga. Sono in corso le ricerche di un carabiniere di Costa Masnaga di cui non si hanno notizie da ieri 24 maggio 2023. Le ricerche sono concentrate nel comasco e in particolare a Lambrugo dove i cani molecolari sembrerebbe abbiano indirizzato le ricerche