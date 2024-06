Chi era Elias Sandani, il giovane annegato nelle acque del fiume Lambro

Doveva essere una giornata tra amici al fiume ma si è trasformata in un vero dramma dove ha perso la vita Elias Sandani, 19enne di Canzo che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo ottobre. Sono stati gli amici che erano con lui a chiamare i soccorsi quando non lo hanno visto riemergere dopo quel tuffo. Elias lavorava come operaio ed era un ragazzo sportivo e nessuno si immaginava quello che sarebbe accaduto. Sul posto intorno alle 15.30 di ieri 18 giugno, in via Montello a Ponte Lambro, in località Fucina, sono arrivati subito i vigili del fuoco e c'è stato un grande spiegamento di uomini e mezzi per cercare il giovane. Presenti anche i sommozzatori arrivati da Milano, l'ambulanza della Croce Verde e l'elisoccorso. Il ragazzo è stato trovato poco lontano dal punto del tuffo, ma le condizioni del fiume hanno reso difficili i soccorsi.

Immediatamente sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del soccorso acquatico e un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori. Il giovane è stato individuato in un punto critico del fiume, dove si crea un pericoloso "rullo". Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume, ma i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo per affidarlo successivamente al personale sanitario. È stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dove è morto poco dopo.

Drammatiche le testimonianze dei suoi amici che hanno raccontato la vicenda e la dinamica dell'accaduto. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. I suoi amici hanno sperato fino all'ultimo e con le lacrime agli occhi che Elias potesse salvarsi, ma purtroppo così non è stato. Sul luogo dell'incidente era arrivato anche il padre.